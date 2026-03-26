Cayó otro acusado de matar a un adolescente tras un cumpleaños

Un joven acusado de participar en el brutal ataque a golpes y disparos a un adolescente de 15 años que murió tras agonizar casi un mes fue detenido este jueves por personal de la DDI en el barrio Los Acantilados y quedará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán junto al otro imputado que ya había sido detenido

El sujeto de 25 años está acusado de ser una de las personas que atacó brutalmente a Sebastián Morúa el 23 de diciembre en la zona de las calles 461 y 30 del barrio San Patricio. Allegados a la víctima contaron que todo comenzó a las 19:30 en una vivienda ubicada en 461 y 46 cuando uno de los familiares del cumpleañero comenzó a pelear con una persona que llegó a la morada.

Estuvo internado casi un mes.

La gresca fue creciendo al punto que terminó con toda una familia peleando de manos con un grupo de vecinos. "Eran como 15 personas peleando", relató a este medio una de las hermanas de los agredidos. Cuando parecía que todo había vuelto a la calma de acuerdo al relato de la joven y los agresores abandonaron el lugar, la situación empeoró. Uno de los agresores volvió con un arma y baleó comenzó a disparar al aire.

El joven herido de bala fue trasladado junto a las otras víctimas al Higa donde fue intervenido de urgencia. Más allá de alguna mejora parcial y producto de la gravedad de las heridas, murió el 20 de enero pasado.

Hace un mes denunciaron amenazas.

En el marco de la investigación a cargo de la fiscal Romina Díaz, este jueves personal del Gabinete de Homicidios de la DDI lo aprehendió en la zona de calle 455 entre 46 y 44. El agresor fue reducido y en su poder hallaron un arma de fuego.

Hace un mes la hermana de Morúa había denunciado en Tribunales que sufrían amenazas por parte de los familiares de los imputados. “Hace poco tuvimos que ir a redactar una denuncia, porque uno de los menores agresores por Instagram amenazó a mi hermano de muerte diciendo que lo iba bajar igual que al hermano y que esta vez le iba a tirar el tiro en el pecho porque la semana pasada le dio un tiro en el pie nomás”, dijo en esa oportunidad.