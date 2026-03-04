SUPLEMENTOS
Qué famosos participarán del Juego del Calamar Vip

La plataforma anunció el elenco para su “Desafío VIP”, conformado por ex estrellas de reality. Quienes se suman al sádico desafío.

4 de Marzo de 2026 15:47

Por Redacción 0223

Netflix acaba de anunciar su próximo proyecto, inspirado en la exitosa serie coreana “El juego del calamar”: un reality donde los famosos probarán su destreza en distintos juegos de habilidad física e ingenio.  

La plataforma líder de streaming ya lanzó su formato reality inspirado en el Juego del Calamar, pero esta temporada promete nuevos desafíos diseñados explícitamente para las celebrities. 

Esta nueva temporada, que aún no tiene fecha de estreno, incluirá a 8 famosos, entre ellos ex estrellas de reality, del deporte y una artista musical.  

Entre los nombres que mostraron en el adelanto de Netflix se encuentra el hermano del actor Zac Efron, Dylan Efron, ganador de la tercera temporada de The Traitors.

