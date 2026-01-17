Cinco series cortas para maratonear en una tarde lluviosa

No todos los días del verano están para playa y este sábado marplatense es un gran ejemplo. Sin embargo, a veces un buen plan puede pasar dentro de casa, con algo caliente para tomar y una buena historia para seguir.

Si salir no es una opción tentadora y sos de los que no eligen series para ver porque te resultan difíciles de sostener cuando tienen muchas temporadas, estas sugerencias podrían interesarte.

Se trata de series cortas para mirar de corrido, que resultan atrapantes desde el primer capítulo. A continuación, un listado de las cinco mejores.

Cinco series cortas para maratonear sin culpa

Chernobyl

Es una serie corta que se trata sobre el desastre nuclear de 1986 en la planta de Chernóbil de la URSS. Los hechos, las causas y las historias de las personas involucradas: desde los bomberos y los científicos que intentaron contener la explosión, hasta los mineros y los voluntarios que se sacrificaron para salvar a Europa de una catástrofe mucho mayor. Está disponible en HBO Max.

El tiempo de las moscas

Es una serie argentina basada en dos novelas de la escritora Claudia Piñeiro, la homónima y "Tuya". Se trata de la amistad entre Inés y "La Manca", dos exconvictas que intentan empezar de nuevo con un negocio de fumigación. Combina humor con suspenso para contar una historia de vínculos, salud mental, culpa y segundas oportunidades. Está disponible en Netflix.

Un cuento perfecto

Es una serie corta de Netflix se trata del improbable romance entre Margot, una heredera de un imperio hotelero que huye de su boda, y David, un chico de clase popular con varios trabajos. A pesar de sus mundos opuestos, se cruzan y se ayudan mutuamente a superar adversidades y encontrarse. Es la adaptación de la novela de Elísabet Benavent.

Así nos ven

"When They See Us" es una serie corta que trata el caso de los "Cinco de Central Park". Son cinco adolescentes negros de Harlem que son acusados y condenados por la violación de una corredora en 1989, sin ningún tipo de pruebas. Muestra hechos reales que exponen la desigualdad racial y judicial en Estados Unidos. Es una producción de Netflix de 4 episodios y está aún disponible en la plataforma.

Guardaespaldas

Es una serie corta británica sobre un veterano de guerra que padece trastorno de estrés postraumático. Trabaja como guardaespaldas para la policía metropolitana de Londres y le asignan escoltar a la Ministra del Interior, Julia Montague. El problema es que las políticas que apoya la mujer él las desprecia. Está disponible para ver en Netflix.