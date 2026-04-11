Deportivo Norte se quedó con el clásico de La Perla sobre el final

El equipo de Mauricio Di Martino se quedó con el clásico de La Perla en un partido lleno de golazos.

Por una nueva fecha de la Liga Marplatense de Fútbol, Deportivo Norte le ganó 3-2 a Independiente de Mar del Plata en condición de visitante y se quedó con el clásico de La Perla.

A los 33 minutos del primer tiempo llegó el primer tanto del encuentro. Fredes tiró el tiro de esquina desde el sector izquierdo, la pelota quedó bollando en el área chica y le quedó a Jeremías Oyhenart que remató de derecha y puso el 1-0 a favor del conjunto visitante.

La respuesta del conjunto local llego al instante. En la jugada siguiente Hernández tiró un centro al área desde el sector derecho, la pelota quedó picando afuera del área tras un rebote y le quedó de sobrepique a Lucas Bustos para empatar el encuentro 1-1.

En la segunda parte, Norte pegó al salir del vestuario. Fredes tiró el centro al área desde el sector izquierdo, cabeceó rojo, Tangherlini dejó el rebote en el área chica y la empujó Páez para poner nuevamente a los de Di Martino arriba en el marcador, en este caso 2-1.

Pero el local no bajó los brazos y respondió nuevamente rápido. En este caso la defensa aurinegra estaba bien replegada en su área y por esta razón Franco Hernández decidió probar suerte desde lejos y entre que el remate fue preciso y Balabuo estaba adelantado la pelota se terminó metiendo para ser el empate 2-2 en el marcador.

Luego del empate local, ambos equipos comenzaron a sentir el cansancio por la alta intensidad que tuvo el mismo y por esta razón tanto Cristian Suárez como Mauricio Di Martino buscaron soluciones en el banco de suplentes con piernas frescas.

Sobre el final llegó el gol de la victoria para Norte en el pie izquierdo de Franco Del Río que había ingresado unos minutos antes. El Nº 13 aprovechó un rebote que quedó en el borde del área grande y le dio de zurda como venía para vencer a Tangherlini y darle el triunfo a su equipo por 3-2 para el delirio de los hinchas visitantes que acudieron al partido.

Síntesis:

Independiente: 1- Lautaro Tangherlini; 4- Enzo Ríos, 2- Felipe Zabala, 6- Daniel Fortunato, 3- Julián Bergamín; 7- Franco Hernández, 5- Diego Hidalgo, 8- Lucas Bustos, 11- Federico Crocitta; 9- Jesús Collantes, 10- Agustín Puyol. DT: Cristian Suárez.

Deportivo Norte: 1- Lucas Balabuo; 4- Valentino Loscalso, 2- Jeremías Oyhenart, 6- Leandro Páez, 3- Santiago Velasco; 5- Sebastián Uhart; 7- Lautaro Castañares, 8- Juan Rojas, 10- Manuel Miori, 11- Enzo Fredes; 9- Enzo Astiz. DT: Mauricio Di Martino.

Goles: PT 33' Oyhenart (N), 35' Bustos (I); ST 3' Páez (N); 5' Hernández (I); 38' Franco Del Río (N)

Árbitro: Roque Narváez

FOTO: Federico Espinosa