No apto para nostálgicos: hace 30 años comenzaba la demolición del estadio "San Martín"

"Sabés lo que sería si estuviera el estadio San Martín". "Te acordás del San Martín". "Aldosivi y Alvarado serían verdaderamente locales si nunca se hubiera vendido ese estadio". Esas frases son constantes. En la inmensidad del Minella o en cualquier charla futbolera de café donde todavía se habla con nostalgia del tiempo pasado que, en este caso, fue mejor. El estadio "San Martín" es un ícono histórico de la ciudad y Diego Berrutti, fotógrafo marplatense de 0223, sacó a relucir su trabajo de mayo de 1996, cuando comenzaron a demoler parte importante de la cultura deportiva de Mar del Plata.

"Vivía a una cuadra y sacaba un par de fotos por día. Una locura lo que hicieron", recordó Berrutti, tras lograr una enorme repercusión con una publicación en Instagram que despertó emociones y nostalgias de los que tuvieron la oportunidad de vivirlo.

A nivel histórico, no estuvo tanto tiempo el estadio "San Martín". Fue inaugurado el 4 de mayo de 1952, con un Torneo Relámpago que ganó Quilmes (3 a 0 a Boca en la final) y tuvo su última función el 14 de abril de 1996 con la derrota de Aldosivi ante Belgrano de Santa Rosa y el gol de Octavio Acuña que fue el último en el mítico estadio.

En el medio, pasó de todo. Fue sede de encuentros memorables, de grandes clásicos de Alvarado-Aldosivi, del viejo clásico del fútbol marplatense entre Kimberley y San Lorenzo, y de triunfos que quedaron en el recuerdo de equipos locales en los Torneos Nacionales. Allí, el "Dragón" le ganó a Independiente por 5 a 0 en 1970 y los "Patanegras" derrotaron a River 2 a 1 en 1973. La única estrella de Mar del Plata en los recordados "Beccar Varela", también fue en Champagnat y Alvarado en diciembre de 1970 derrotando a Mendoza.

Los dos mejores jugadores de la historia, contemporáneos al "San Martín" lo pisaron. En 1969, el Santos de Pelé llegó a nuestra ciudad y disputó un partido frente a Racing que fue transmitido a todo el país. Otra gloria del deporte, como el balcarceño Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón de Fórmula 1, hizo entrega de una mención por parte de la ciudad.

La historia de Diego Armando Maradona con el estadio, es más conocida. Diego marcó ni más ni menos que sus dos primeros goles en su carrera como profesional en Mar del Plata, en el "San Martín". Argentinos Juniors visitó a San Lorenzo por el Torneo Nacional el 14 de noviembre de 1976, y con 16 años recién cumplidos, "Pelusa" fue figura y marcó dos de los tantos en el 5 a 2 del "Bicho" de La Paternal.

Desde aquel momento en el que la Liga Marplatense decidió la venta del terreno en Champagnat y Alvarado, hasta hoy, el fútbol se sigue lamentando y lo sigue extrañando. Pero cada tanto vale la pena pasar. En los aniversarios del nacimiento o ahora recordándolo en el día de su fallecimiento, queda un pequeño vestigio con el arco de ingreso que reza que ahí convirtió sus primeros goles Diego Armando Maradona.