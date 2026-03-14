Jugó al fútbol en la liga marplatense y tuvo un infarto en la cancha: "Que mi historia ayude a concientizar"

Jugó en la liga marplatense y tuvo un infarto en la cancha: cuenta su historia para generar consciencia.

Recientemente el jugador de Deportivo Norte Leonardo Fredes fue noticia por sufrir una serie de infartos en plena cancha. Poco después, Omar López, un querido profesor de hockey de Sporting Club, murió mientras jugaba al fútbol en la Villa Marista. En este marco, el ex jugador regional Luis Florentín, quien sobrevivió a un ataque al corazón en medio de un partido, le contó su historia a 0223 para generar consciencia sobre la importancia de los controles médicos en la práctica de alto rendimiento.

"Los pibes entran a jugar o a entrenar sin hacerse chequeos y un segundo te puede cambiar la vida", contó Florentín, quien tiene 49 años. "Jugué en Alvarado, San Lorenzo, San Isidro y Huracán, entre otros. Fui federado por más de 25 años", expresó el ex jugador de la Liga Marplatense y sentenció: "Cada vez más deportistas sufrimos infartos, es inusual".

En esa línea, contó lo que vivió en carne propia. Hace tres años, jugando un partido con su equipo de senior de fútbol, sufrió un infarto en la cancha y le salvaron la vida en una operación de urgencia colocándole dos stents.

"Cuidándome toda la vida, me pasó. Jamás dejé de entrenar, fui siempre una persona súper sana y deportista", contó el ex deportista y agregó que después de la operación pasó unos 7 meses "muy malos". Según relató, no le encontraban el problema y "casi no la cuenta", pero la insistencia y un "tercer stent" le le salvaron la vida.

Actualmente, "gracias a Dios, entrenando todos los días y con rehabilitación cardíaca, sigo mejorando", aclaró Florentín. Además, explicó por qué motivo le parece importante divulgar su historia: "He visto lamentablemente muchos chicos de 45 o 50 años en la liga donde jugaba que fallecieron por infartos, y está pasando cada vez más".

Su intención es poner en primer plano el cuidado de la salud, que muchas veces queda relegado detrás de la exigencia competitiva. En el deporte de alto rendimiento los controles médicos periódicos no deberían ser un trámite, sino una instancia obligatoria que sirva para prevenir tragedias evitables. "Ojalá contar mi historia pueda ayudar realmente a concientizar a otros", cerró el ex jugador.