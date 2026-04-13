El tiempo se volvió loco y habrá martes de playa a mediados de abril en Mar del Plata

Será el mejor día de la semana en la ciudad.

Después de un lunes agradable en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un sorpresivo aumento en la temperatura que superará el promedio de abril.

En principio, el día se despedirá con 18°, viento que correrá a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) del sector norte y cielo parcialmente nublado, antes de un martes en que el termómetro alcanzará los 24°.

Tras un martes caluroso, habrá chaparrones durante la mañana y noche del miércoles.

Según estima el organismo, la temperatura descenderá a 14° en la madrugada y subirá a 16° por la mañana, hasta llegar a la máxima proyectada luego del mediodía, aunque se prevé que el cielo permanezca cubierto sin variaciones.

En tanto al viento, se mantendrá del norte y soplará con mayor fuerza en las primeras horas del día, con ráfagas que llegarán a los 31 km/h, pero luego irá cesando su intensidad.

Finalmente el mercurio caerá hasta los 17° en la noche y para el miércoles se espera una máxima de 23° y mínima de 15°, acompañadas por chaparrones en la mañana y el epílogo de la jornada.