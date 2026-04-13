Alarma en una zona concurrida de Mar del Plata: robaron en un café y denuncian falta de presencia policial

A pesar de ser uno de los principales puntos comerciales de Mar del Plata, con una gran concurrencia de gente, y sobre todo de turistas, la zona de Alem no se salva de la inseguridad. Esta vez, la víctima fue un famoso café del barrio Playa Grande.

Gabriel Sotelo, encargado de Shelton, ubicado en Primera Junta 282, llegó a las 6:15 de la mañana, como todos los días, para abrir el local. “En la entrada vi un pedacito de rejilla tirado y me pareció extraño, pero lo ignoré”, contó en diálogo con 0223.

Casi de forma automática, abrió la puerta, desactivó la alarma y comenzó a ordenar, mientras su compañera empezaba con la limpieza. Segundos después, notaron que una de las ventanas del frente estaba rota.

La tercera señal de lo que había ocurrido apareció en la caja registradora: “Noté que estaba abierta y desordenada. En un primer momento pensé que a mi compañera del turno noche se le habían caído las cosas sin querer, pero luego confirmé que faltaba el dinero que dejamos para iniciar el día”.

Una de las principales incógnitas fue por qué no se había activado la alarma del local. “La hice sonar a propósito para que vinieran y les pregunté si habían notado movimientos durante la madrugada, pero me dijeron que no porque faltaban sensores en las ventanas”.

Las imágenes de las cámaras de seguridad a las que tuvo acceso este medio revelaron el momento exacto en el que el intruso ingresa al local y se trepa a la barra para sustraer objetos de valor.

En los cuatro meses que llevan trabajando en el lugar, escucharon reiteradas advertencias de los vecinos que "tienen mucho miedo por la presencia de los cuidacoches” y aseguran que “la policía no hace nada", por lo que las expectativas de que la situación mejore son pocas. “Es una zona en la que no se ven patrulleros”, remarcó.

Aunque no lograron hasta el momento identificar al autor del robo, Sotelo expresó sus sospechas: “Desconfiamos de los ‘trapitos’. Los mismos clientes me han comentado que se dedican a robar patentes o romper vidrios para sacar mochilas y camperas”.

En este contexto, el reclamo por mayor seguridad volvió a cobrar fuerza. Comerciantes y vecinos coinciden en una misma preocupación: la falta de presencia policial y la sensación de una creciente desprotección en una de las zonas más transitadas de la ciudad.