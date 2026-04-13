Varios días de sol y algunas tormentas: el pronóstico extendido para Mar del Plata

La semana promete varios días de sol y algunas lluvias.

La semana promete varios días de sol y estará marcada por condiciones estables aunque no hay que descartar lluvias y tormentas para Mar del Plata, según sugiere el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este lunes, el pronóstico prevé una mañana algo soleada, con una temperatura que por la mañana estará cercana a los 15°C y vientos leves del sector este, que oscilarán entre los 7 y 12 km/h.

La semana promete varios días de sol y algunas lluvias.

Con el correr del día, el cielo se presentará mayormente nublado en horas de la tarde, cuando el termómetro alcanzará su máxima prevista de 22°C. En ese período, el viento rotará al norte y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura que descenderá a los 18°C. El viento continuará soplando del norte con similar intensidad.

Cómo sigue el tiempo durante la semana

Según el SMN, el martes 14 de abril se espera una jornada con nubosidad variable y sin lluvias, con una mínima de 14°C y una máxima que alcanzará los 24°C. El viento será moderado y cambiará de dirección a lo largo del día.

El miércoles 15 mantendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 23°C. Tampoco habrá probabilidad de precipitaciones.

El jueves 16 aparece como el primer día con mayor inestabilidad, especialmente hacia la noche, donde la probabilidad de lluvias podría ubicarse entre el 10% y el 40%. La temperatura irá de 14°C a 22°C.

Para el viernes 17, el tiempo volverá a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 15°C y 22°C y baja chance de precipitaciones.

El sábado 18 continuará en la misma línea, con buen tiempo, cielo algo nublado y marcas térmicas entre los 16°C y 21°C.

En tanto, el domingo 19 se perfila como el día más inestable del período, con probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40% y temperaturas que rondarán entre los 14°C y los 19°C.