El frío tiene que esperar: prometedor pronóstico para este lunes en Mar del Plata

La tercera semana de abril tendrá un clima apacible en Mar del Plata.

Después de que el clima le regalara un fin de semana espectacular a Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con similares condiciones que resaltarán las cualidades de la ciudad y brindarán la posibilidad de pasear por la costa.

En principio, de acuerdo al organismo, el domingo finalizará con 17°, cielo parcialmente nublado y viento suave desde el sector norte, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

No anuncian precipitaciones en los próximos días en las ciudad.

En tanto al lunes, luego de una mañana con neblina, 12° y una corriente de aire ligera del este, se espera una temperatura agradable que alcance la máxima de 22° por la tarde y una noche similar a la de esta jornada, con 18°.

Tras el mediodía, el viento rotará al norte, aunque no alcanzará una significativa intensidad y correrá a una velocidad que oscilará los 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche, mientras que el cielo permanecerá mayormente cubierto.

El frío debe esperar

Según el SMN, el pronóstico del lunes se repetirá a lo largo de la semana, en la que prevén un termómetro que superará los 20° cada día e incluso tendrá un martes con máxima de 24°.