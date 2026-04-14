Escándalo: Guido Suller denunció a Tomasito por estafa tras iniciar el trámite de divorcio

Guido Süller y Tomasito volvieron a dar qué hablar luego de meses de silencio. Luego de conocerse que la pareja mediática había iniciado los trámites de divorcio y en medio de las acusaciones de infidelidad y falta de higiene, se sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando el excomisario de a bordo y ex cuñado de Silvio Soldán acusó a su ex de haberle explotado el mayor beneficio que le dieron por ser jubilado de Aerolíneas Argentinas.

“En un poco más de un año hizo 40 vuelos gratis con mi beneficio. Revisé la página y vi el nombre de Marcos Loyola”, lanzó en el programa de Rocío Marengo ventilando el verdadero nombre del cordobés.

Consultado por TN Show, Tomasito contó su verdad: confirmó haber viajado varias veces, pero sostuvo que su exmarido exageró al dar los detalles y omitió información.

“¡Qué pesado! Cuanto más grande más gagá está. Lo de los pasajes es legal por estar casado con él. En dos años usé 37 más o menos. Además no es gratis, hay que pagar un porcentaje y va sujeto a espacio. Si no hay lugar no subís", relató.

Por último, aseguró que Guido intenta hundirlo y desprestigiarlo por haberlo dejado. “Está despechado. Entiendo su amargura, su infelicidad y el papel lamentable que está haciendo. En realidad son 20 vuelos ida y vuelta, porque yo vivo en Córdoba y tenía que ir a Buenos Aires y después volver”, concluyó.