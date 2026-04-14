Robaron un auto a mano armada: tienen 14 y 18 años

El avance de una investigación por el robo a mano armada de un automóvil la semana pasada derivó en la realización de dos allanamientos en el barrio Bernardino Rivadavia: además de hallarlo el rodado secuestraron un arma, municiones y aprehendieron a un joven de 18 años.

Lugo del aval de la Justicia de Garantías, personal policial allanó dos viviendas en inmediaciones de las calles Malvinas y San Lorenzo donde hallaron el Citroen Aircross sustraído, un revólver calibre .32, municiones de distinto calibre y un celular que será peritado.

El Citroen Aircross sustraído

Los oficiales aprehendieron al joven de 18 años, pero no hallaron al menor de 14 que fue identificado como uno de los autores del robo.

El fiscal Joaquín Morán de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) ordenó la notificación de causa y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.