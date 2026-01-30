Robó una Partner, se le paró a las tres cuadras y lo atraparon

Un hombre de 25 años que el jueves a la noche robó un utilitario estacionado en San Juan y Alvarado fue aprehendido por el dueño y su sobrino luego de que se le parara el rodado a tres cuadras del lugar.

Efectivos del Comando de Patrullas llegaron a la zona de Alvarado y Dorrego donde los damnificados tenían reducido al sujeto que había abierto el rodado y cortado los cables de encendido con una medida tijera que fue secuestrada dentro del rodado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa por robo agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.