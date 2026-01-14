Video: así fue cómo un delincuente se robó un auto con una beba de 3 meses adentro

Momentos de extrema tensión vivió un hombre de 39 años en Mar del Plata cuando un delincuente le robó el auto con su bebé de apenas tres meses en su interior. El dramático episodio, que quedó registrado en un video, es investigado por personal policial que trabaja para identificar al autor y reconstruir su recorrido.

A juzgar por las imágenes a las que tuvo acceso 0223, el robo ocurrió en cuestión de segundos y generó una escena de desesperación absoluta, ya que el vehículo Ford Focus fue sustraído con la menor dentro.

En las imágenes se puede observar con claridad cómo el delincuente - que vestía remera gris y llevaba una gorra negra - se sube al automóvil en marcha en la esquina de Belgrano y Olazábal y se da a la fuga, sin advertir que en el interior viajaba la beba.

Tras el alerta, se desplegó un operativo policial y, afortunadamente, la menor fue encontrada sana y salva poco tiempo después en el rodado que apareció abandonado a más de tres kilómetros de distancia, en inmediaciones de Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario.

El Ford Fiesta con la menor apareció en el barrio Centenario. Foto: 0223.

Tal como se informó, fue personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) el que quedó al cuidado de la menor hasta la llegada de su progenitor. La víctima es un hombre de 39 años, quien tras el hecho fue trasladado a la comisaría primera para realizar la denuncia correspondiente.

En el marco de la investigación, personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se encuentra abocado al relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, además de la recolección de testimonios que permitan identificar al responsable y establecer el recorrido que realizó tras el robo.