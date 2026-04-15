Les cortaron el chorro: quisieron robar los cables de la fuente del milenio

Dos hombres de 33 y 50 años que el miércoles a la mañana intentaron robar los cables de la fuente del Milenio fueron aprehendidos por personal policial tras un llamado al 911.

Fueron efectivos de la Subcomisaría Casino y de Infantería los que llegaron a la zona de Moreno y Buenos Aires cuando los sujetos cortaban los cables de electricidad de la fuente municipal.

En poder de los imputados secuestraron un cutter con mango plástico color rojo y aproximadamente veinte metros de cable eléctrico, fraccionado en distintos tramos.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de causa penal y el traslado de ambos a la Unidad Penal N°44 de Batán.