Allanaron la "Saladita de la Bristol" y secuestraron bolsones de mercadería en 70 puestos

Un gran operativo se desplegó en la zona de la Rambla. Foto gentileza de @dronmardelplata

Un fuerte operativo se desplegó en la Rambla, en inmediaciones de la vereda lateral de la playa Popular, donde funciona una feria conocida como "La Saladita de la Bristol".

El procedimiento se enmarca una orden judicial emitida por un juez federal por infracción a la Ley de Marcas que establece la protección de signos distintivos como nombres, logos y envases para productos y servicios.

En esta línea, el abogado Cristian Moix comentó en diálogo con 0223 que "se le explicó a la totalidad de los feriantes - por medio de sus representantes- que es necesario que colaboren con el procedimiento porque hay una disposición judicial".

Los efectivos recorrieron toda la feria, sacaron la mercadería que incumplen las normas en bolsas y labraron actas a los infractores. "Luego se va a solicitar la restitución de la mercadería que corresponda en sede judicial", indicó.

En la feria funcionan aproximadamente 70 puestos: "Tienen distintos turnos a cubrir, por lo que hay un mínimo de 200 familias que están afectadas por esta situación", remarcó el letrado.

Los stands que no se vieron comprometidos por la medida son aquellos que venden productos de producción propia con diseños independientes. "La orden judicial establece hacer una inspección general, el procedimiento hasta acá se viene desarrollando con total normalidad y tranquilidad", reveló.

Los abogados les explicaron a los afectados por el operativo que deben acatar la orden judicial y luego presentar el reclamo de forma escrita en el juzgado correspondiente.

Sin embargo, trascendió que allanaron la casa particular de un representante gremial y el sindicato. "Una vez que terminen vamos a presentarnos en la sede federal para hacer los planteos porque entendemos que hay diversas vulneraciones. Si están sometiendo a representantes gremiales, nos preocupa", concluyó.