Insólito video: hacía equilibrio en un cableado para robar el cobre a una cuadra de la comisaría

La inseguridad en Córdoba sorprende día a día debido a, en parte, los hechos que capturan los domos y cámaras de seguridad. En esta oportunidad, un ladrón fue filmado trepado sobre la calle mientras robaba cables.

El hecho ocurrió este martes a la mañana, cerca de las 10, en el cruce de las calles Antofagasta y Namuncurá, en barrio Parque República, a una cuadra de una comisaría. La secuencia quedó filmada por la cámara de una casa de la esquina en cuestión.

Las imágenes muestran al delincuente haciendo equilibro sobre el cableado a plena luz del día, mientras vecinos pasaron al lado. Hasta un colectivo de Coniferal le pasó por debajo.

De acuerdo a vecinos que dialogaron con medios locales, el ladrón se bajó y huyó sin lograr su cometido debido a que los habitantes de la zona lo ahuyentaron a los gritos. “Roban un montón por acá, estamos hartos de la inseguridad”, aseguraron.