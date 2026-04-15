TiendaCars ayuda a los clientes a llegar a su próximo auto con un bono de $700.000

Conscientes de la compleja situación económica actual, la concesionaria marplatense lanzó una iniciativa para esta semana, que otorga un descuento directo al valor de sus vehículos. "Queremos que ese 'faltante' no sea el impedimento para quien hoy necesita adquirir un modo de transporte o renovar su herramienta de trabajo" transmitieron desde la gerencia.

Buscamos que esos $700.000 sean la diferencia para aquellos que están entre seguir esperando o subirse al auto ya mismo.

Es un esfuerzo que hace la empresa para acompañar al cliente en estos momentos.

La oportunidad, se extiende exclusivamente por esta semana. Busca dinamizar las operaciones en la ciudad ofreciendo un beneficio tangible y sin vueltas. "No hay sorteos ni letras chicas. El cliente elige el auto que le gusta y, en el acto, se le restan setecientos mil pesos al valor de cierre", explicaron desde el equipo comercial de la firma.

Un mensaje directo al "bolsillo" del marplatense

Desde la empresa aseguran que el objetivo es eliminar las barreras que hoy separan al usuario de su próximo vehículo.

Con un léxico frontal y competitivo, TiendaCars busca captar a ese público que estaba esperando "una señal" para decidirse: "Tu próximo auto viene con setecientos mil pesos en la guantera", dispararon como parte del claim que ya circula en redes sociales.

Además, la empresa cuenta con financiaciones disponibles para hacerlo más fácil aún.

Cómo acceder al beneficio

La promoción es válida para todo el catálogo de usados seleccionados y 0km que maneja la concesionaria. Recomiendan a los interesados contactarse al teléfono 223-3058916 o visitar su sitio web en www.tiendacars.com.

También están invitados a acercarse al salón de ventas ubicado en Av. Independencia 2561 para reservar las unidades antes de perder la oportunidad.