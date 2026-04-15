El FMI validó la revisión y Argentina se encamina a recibir US$1000 millones

Con los números de la inflación en mano, el ministro de Economía llegó a Washington para presentar la revisión del programa económico vigente desde abril del 2025.

Tras una reunión encabezada por Kristalina Georgieva, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el informe y activó un desembolso de US$1.000 millones en el marco del acuerdo vigente con Argentina.

El organismo, a su vez publicó el staff report que será elevado al Board para la participación del representante argentino en la Asamblea de Primavera donde se establecerá los términos del desembolso una vez realizada la evaluación técnica.

"Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement", declaró Caputo.

En la misma línea, aseguró que "este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país".

Las dos metas centrales impuestas por el FMI refieren al resultado fiscal y la acumulación de reservas. En la primera variable, el Gobierno Nacional marcó un superávit de aproximadamente 1,4% del PBI. Sin embargo, no alcanzaron el objetivo de las reservas que fue establecido en unos US$10.000 millones.