Milei admitió que le preocupa la inflación de marzo, pero que “para adelante va a bajar”.

El Presidente de la Nación Javier Milei reconoció hoy en el encuentro de la AmCham que el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, no fue agradable y admitió que el índice “viene subiendo desde mediados del año pasado”. Sin embargo, se mostró optimista respecto al futuro y aseguró que “para adelante va a bajar”.

Durante su exposición Milei explicó que el incremento inflacionario responde a una combinación de factores: “La caída de la demanda de dinero de la segunda mitad del año pasado iba a impactar en la tasa de inflación. Después está lo estacional, marzo es un mes con el impacto de la educación, también influyeron la guerra, el transporte y el precio de la carne”.

Pese al escenario, Milei destacó: “La demanda de dinero está subiendo”. Según explicó, ello contribuirá a desacelerar la inflación en los próximos meses. Además, el Presidente se elogió por abordar el dato en lugar de evitarlo: “Cuando los políticos reciben un mal dato, fingen demencia o hablan de otra cosa. Nosotros tenemos cosas buenas para hablar hoy, pero como detesto la forma de hacer política tradicional y odio la inflación, voy a hablar de inflación”.

Además, vinculó la evolución económica con la recuperación del crédito y el capital de trabajo: “El crédito está creciendo, empezamos a recomponer el capital de trabajo y cuando eso pase, la Argentina va a volver a crecer. La inflación se va a derrumbar y la economía retomará su senda de crecimiento”.

En otro tramo de su discurso, Milei planteó que su permanencia en el poder está atada a los resultados de su gestión. “Si no resolvemos los problemas, nos volvemos a nuestras casas, volvemos al sector privado”, expresó el Presidente, aunque reiteró su convicción de que la economía mejorará.

Milei evitó el contacto con la prensa, pero se mostró cercano a sus funcionarios presentes, entre los cuales se encontraban el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Salud Mario Lugones.