La inflación en marzo se aceleró al 3,4%: lleva diez meses sin bajar

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló este martes que la inflación de marzo fue del 3,4%, marcando una nueva suba. De esta forma, los precios acumulan diez meses en sin desacelerar.

En este contexto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 9,4% en los tres primeros meses del año.

Luis Caputo, ministro de Economía, había adelantado al principio de la semana que el índice superaría los números esperados debido a que "hubo un shock que impactó en todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes hasta transporte". Asimismo, señaló que "También índice en la educación que tiene una fuerte estacionalidad en marzo".

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), la desaceleración se retomaría a partir de abril con números que rondarán el 2,6% y el 2,3% en mayo.

Días atrás, el presidente de la Nación, Javier Milei, había publicado en redes sociales un comunicado donde aseguraba que "los últimos meses fueron duros", pero que el país está mucho mejor desde el inicio de su gestión, a al vez que le pidió a los argentinos más paciencia.

La inflación de marzo

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