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Casa funeraria

Caos en un velatorio: el hijo de la mujer fallecida tuvo un ataque de nervios y terminó a las piñas

La reacción violenta a una crisis nerviosa habría desatado el escándalo. Los hechos.

Batalla campal en la puerta de una casa funeraria ubicada en la Avenida Peralta Ramos y Lebensohn.

15 de Abril de 2026 18:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un insólito enfrentamiento se produjo en la vereda de la Avenida Peralta Ramos y Lebensohn este mediodía, después de que un hombre sufriera un ataque de nervios en el velatorio de su madre y reaccionara de manera violenta contra todos los presentes. 

Todo comenzó en la casa velatoria ubicada en la intersección de las mencionadas calles, cuando el hijo de la difunta se presentó en el lugar y, tras sufrir una especie de crisis nerviosa, comenzó a atacar a las diferentes personas que habían ido a despedir a la mujer. 

Fue entonces que se desató una batalla campal entre las "víctimas" del hombre y las personas que intervenían para intentar apacigüar los ataques. Los destrozos comenzaron en el interior de la casa velatoria, por lo cual a los pocos minutos el enfrentamiento se trasladó a la vereda.

Tras las corridas y las piñas que iban y venian, la policía acudió al lugar con varios móviles. Como no podían atrapar al principal agresor, los agentes utilizaron balas de goma para disuadir la situación y lograr contenerlo.

Finalmente, además de atrapar al hijo de la difunta, quien no lograba volver en sí, las policías demoraron a una mujer, que habría propiciado golpes y patadas en el improvisado enfrentamiento.

 

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