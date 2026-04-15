Giro en el caso de las hermanas atacadas con machete: denuncian que ellas balearon la casa de un vecino

Lo que parecía una pelea de vecinos terminó en un conflicto de mayor gravedad en Parque Independencia. "No existió tal acoso ni el machete. Ellas intentaron incendiar la casa de un vecino", le dijeron a 0223 familiares del hombre acusado en primer lugar.

Recordando la noticia publicada por este medio el martes 14 de abril, una mujer reportó la agresión de un vecino. "Atacó a mis hermanas con un machete", declaró. Más allá de su testimonio, en el parte oficial de la policía no se mencionó el arma blanca. Si, la utilización de una piedra por parte del agresor, lo que generó cortes en la cabeza de dos de las heridas.

Sin embargo, 0223 averiguó de dónde surgía un conflicto de tal magnitud para terminar con semejante violencia. Una testigo, vecina del barrio que prefirió mantener el anonimato, contó que una amiga suya está sufriendo los ataques de las hermanas. "Le intentaron incendiar la casa y se la balearon el lunes a la noche", denunció.

En el video al que tuvo acceso este medio se escucha el sonido de la balacera, según la testigo, con destino a la vivienda de su amiga. "La situación es desesperante", refirió. Aunque los rostros de las personas agresoras no se logran identificar, en las imágenes se alcanza a ver un Chevrolet Astra en el que se desplazaban los atacantes.

Según denunció la víctima, los conflictos no cesan y escalan de madrugada, al punto que en una ocasión arrojaron bombas molotov a su casa.