"Están baleando mi casa": desesperación de una mamá en medio de los disturbios de Parque Independencia

La violencia no para en el barrio Parque Independencia tras el conflicto entre vecinos. Foto: 0223.

El conflicto entre dos grupos de vecinos del barrio Parque Independencia, que se inició días atrás por una discusión vinculada a restos de pasto que pasaban de una casa a otra, sigue escalando niveles impensados de violencia.

En las últimas horas, la represalia entre las partes continuó con el incendio intencional de una vivienda con una persona adentro. Afortunadamente, confirmaron que el hombre logró salir a tiempo, pero los daños materiales son irreparables.

En este contexto, una vecina denunció que, por querer interferir en la disputa para apartar a una de las víctimas, las amenazas se dirigieron a ella. Le dijeron que se fuera del barrio porque iban a balear su vivienda y, sin tiempo a tomar decisiones para evitarlo, el grupo de vecinos comenzó un tiroteo en la puerta de la casa de la mujer, quien se encontraba en el interior junto a sus dos hijos menores de edad.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder 0223, la mujer debió abandonar su casa con lo puesto para resguardar a sus hijos, su perro y su gato. Habían pensado en la posibilidad de esperar a un camión para llevarse sus cosas, pero la tensión del momento lo impidió. "No dejan entrar ni salir del barrio", expresaron.

La policía llegó hasta el lugar, pero "también los bomberos llegaron antes y nadie hace nada", expresaron los vecinos. "Parece que están esperando que pase una tragedia para hacer algo", reclamaron.

La mujer encontró refugio junto a sus hijos en la casa de familiares, pero las amenazas los persiguen y la situación ya excedió lo desesperante.