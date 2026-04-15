Propuesta para bajar costos de medicamentos en la Provincia: cómo es el modelo mixto entre el Estado y laboratorios

En el marco del Cosapro realizado en Mar del Plata, desde el sector farmacéutico comenzaron a delinear propuestas para reducir el costo de los medicamentos en la provincia de Buenos Aires, en sintonía con la iniciativa impulsada por el gobernador Axel Kicillof.

En diálogo con 0223, desde Laboratorios Valar plantearon la necesidad de avanzar hacia un esquema de articulación público-privada que permita optimizar recursos y garantizar el acceso a tratamientos. “El esquema parte de la importancia de la colaboración mediante una sinergia público-privada, con participación mixta en lo que refiere a la elaboración de medicamentos”, explicaron.

Según detallaron, en este modelo el Estado tendría un rol central en el control y en las compras, mientras que los laboratorios aportarían su capacidad de producción y fabricación, lo que permitiría reducir significativamente los costos.

“De esta manera se puede bajar radicalmente el costo del producto y, al mismo tiempo, gestionar de manera más eficiente el stock necesario”, señalaron.

Desde la firma indicaron además que fueron convocados por el Ministerio de Salud bonaerense para acercar propuestas concretas orientadas a mejorar la estructura de costos del sistema sanitario provincial.

Producción local y tratamientos complejos

Laboratorios Valar es una empresa dedicada a la producción de medicamentos oncológicos y tratamientos especiales, un segmento clave dentro del sistema de salud por su alto costo y complejidad. En ese sentido, remarcaron que el fortalecimiento de la producción local podría tener un impacto directo en hospitales públicos y en el acceso de los pacientes a terapias de alto valor.

Si bien el proyecto aún se encuentra en etapa de análisis y no hay definiciones concretas sobre su implementación, desde el sector destacan que este tipo de esquemas permitiría avanzar hacia un sistema más eficiente, accesible y sostenible.