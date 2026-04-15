Tensión en Parque Independencia: disturbios, amenazas de muerte y una casa incendiada

Un grave conflicto vecinal en el barrio Parque Independencia escaló en las últimas horas y derivó en el incendio de una vivienda, en medio de un clima de extrema tensión que mantiene en vilo a los vecinos de la zona.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder 0223, la secuencia se inició días atrás a partir de una discusión vinculada a restos de pasto, lo que generó roces entre dos grupos de vecinos. Con el correr de las horas, el enfrentamiento fue escalando y derivó en acusaciones cruzadas.

Según una de las versiones, un grupo de jóvenes fue señalado por presuntas amenazas hacia otras vecinas, lo que habría desencadenado nuevas discusiones. En ese contexto, el padre de una de las involucradas intervino y se produjo una agresión con piedrazos.

Por su parte, las personas que resultaron heridas sostienen que, además de los ataques con piedras, el hombre las habría amenazado con un machete, una acusación que es materia de investigación ya que no forma parte de las denuncias radicadas.

Como consecuencia de estos hechos, al menos dos mujeres debieron ser asistidas y permanecieron internadas, mientras que ambas partes realizaron presentaciones judiciales, por lo que existen denuncias cruzadas.

La situación se agravó durante la noche, cuando una de las partes denunció que su vivienda y su automóvil fueron atacados a balazos, un episodio que también es investigado.

El feroz desenlace

En ese marco, durante el mediodía de este miércoles, un grupo de vecinos prendió fuego la casa del hombre señalado en el conflicto. Personal de Bomberos trabajaba en el lugar para controlar las llamas, en un escenario complejo, ya que al mismo tiempo se registraban nuevos enfrentamientos entre personas del barrio.

"Son una banda, imparables. Están prendiendo fuego la casa con el hombre adentro", advirtieron vecinos desesperados a 0223.

Fuentes consultadas indicaron que la intervención de efectivos policiales busca contener la situación y evitar que se produzcan nuevos hechos de violencia, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido en cada uno de los episodios denunciados.