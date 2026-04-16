Detienen a una mujer tras agredir a su pareja y enfrentarse a la policía

Una intervención policial por un conflicto de pareja en Mar Azul concluyó con la detención de una mujer de 30 años, acusada de agredir a su pareja y de oponerse al accionar de los efectivos que acudieron al lugar.

El episodio se registró en una vivienda ubicada sobre calle 34, entre Monte Hermoso y San Clemente, luego de un llamado al 911. Al arribar, el personal policial tomó contacto con un hombre de 38 años, efectivo de la comisaría tercera de Pinamar-Ostende, quien se encontraba fuera de servicio.

De acuerdo a lo manifestado, la discusión derivó en una agresión física que le provocó lesiones leves. En ese contexto, el hombre también señaló que la mujer intentó apoderarse de su arma reglamentaria, sin lograr retirarla, situación que fue rápidamente controlada por los efectivos, quienes aseguraron el arma.

La situación continuó en el exterior del domicilio, donde la mujer fue interceptada por personal policial femenino. Según se indicó, en ese momento adoptó una actitud agresiva y empujó a las agentes, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Tras el procedimiento, la Fiscalía interviniente convalidó lo actuado y el Juzgado de Garantías N° 6 dispuso la detención de la mujer. La causa fue caratulada por lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y resistencia a la autoridad.