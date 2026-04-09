Tres años de búsqueda y un final feliz: rescatan a una perra que usaban para tener crías y la reúnen con su familia

Tras más de tres años de incertidumbre, la historia de Aylin, una perra de la ciudad de Villa Gesell, tuvo un desenlace esperado y profundamente emotivo. El animal fue recuperado en el marco de un operativo conjunto y finalmente pudo reencontrarse con su familia, que nunca dejó de buscarla desde el momento de su desaparición.

El procedimiento fue impulsado por el área de protección animal, a cargo de Omar Zurko, con la colaboración del refugio Apaade y efectivos de la comisaría cuarta. La intervención permitió localizar al animal, que se encontraba retenido por una persona que la utilizaba para la reproducción y venta de cachorros.

De acuerdo a lo informado, pese a estar debidamente identificada, quien la tenía se negaba a restituirla, lo que derivó en la necesidad de avanzar con acciones concretas para su recuperación.

La historia de Aylin, después de muchos años, tiene final feliz.

Durante todo este tiempo, la familia sostuvo el reclamo por su mascota y mantuvo activa la búsqueda, hasta que las gestiones dieron resultado. El trabajo coordinado entre las distintas áreas fue determinante para poder concretar el rescate y garantizar el bienestar del animal.

Con las actuaciones correspondientes cumplidas, se produjo el esperado reencuentro. Así, Aylin regresó a su hogar y cerró una etapa atravesada por la angustia, dando lugar a un final cargado de alivio y emoción.