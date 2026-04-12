Del auto al seguimiento por cámaras: tres aprehendidos por un hurto

La mujer aprehendida en Villa Gesell por el robo a un vehículo.

Un operativo policial realizado en pleno centro de Villa Gesell derivó en la aprehensión de tres personas acusadas de participar en un hurto cometido en un vehículo estacionado.

El hecho ocurrió este sábado 11 de abril en la zona de avenida 3 entre Paseos 108 y 109, donde personal policial intervino tras una denuncia por la sustracción de documentación del interior de un automóvil.

Según se informó, un hombre de 35 años fue observado mientras abría el vehículo sin ejercer violencia y retiraba elementos del interior. Al ser interceptado, no tenía en su poder la documentación sustraída, aunque llevaba una mochila cuya procedencia no pudo justificar. En su interior se hallaron grifería de baño y un estéreo, los cuales quedaron bajo resguardo.

A partir del seguimiento realizado por el centro de monitoreo, se logró identificar a una pareja presuntamente vinculada al hecho. Con esa información, personal de seguridad los localizó en otro punto de la ciudad y procedió a la aprehensión de una mujer de 30 años y un hombre de 37.

En poder de estas personas se encontró la documentación sustraída, que posteriormente fue reconocida por el damnificado, también de 37 años, y restituida.

En la causa interviene la UFID N° 7, que avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes, incluyendo la notificación de la formación de la causa para los tres implicados.