Fue ídolo de Boca, brilló en México y terminó envuelto en un escándalo con la justicia

Brilló en el Xeneize y fue figura en el exterior, pero su vida dio un giro inesperado lejos de las canchas.

Durante los años 80, el fútbol argentino supo tener delanteros que combinaban talento, carácter y una conexión especial con la gente. En ese contexto, hubo uno que se destacó por su potencia ofensiva, su olfato goleador y su entrega dentro del área, ganándose rápidamente el reconocimiento de los hinchas y dejando una marca en uno de los clubes más grandes del país. Sin embargo, con el paso del tiempo, su historia tomó un rumbo inesperado, con episodios fuera de la cancha que terminaron opacando su legado: se trata de Jorge Alberto Comas.

La historia de Comas es una de esas que mezclan gloria deportiva con un final marcado por la polémica. Surgido en el fútbol argentino y consolidado como goleador, supo ganarse el cariño de los hinchas de Boca Juniors gracias a su entrega y capacidad para definir dentro del área.

Su carrera comenzó en Colón de Santa Fe, donde mostró sus primeras condiciones como delantero, y tuvo un paso clave por Vélez Sarsfield, etapa en la que terminó de consolidarse como uno de los atacantes más destacados del fútbol local. Sin embargo, su explosión definitiva llegaría en Boca a mediados de los años 80.

En el "Xeneize" formó parte de un ataque muy recordado junto a Alfredo Graciani y Jorge Rinaldi, donde sacó a relucir todo su potencial ofensivo. Sus goles y actuaciones lo transformaron en un jugador clave del equipo y en un nombre muy valorado por los hinchas en una etapa intensa del club.

En 1989 decidió continuar su carrera en el exterior y llegó al Veracruz, donde tuvo un arranque impactante: fue el máximo goleador de México en su primera temporada, confirmando que su olfato goleador no tenía fronteras y manteniéndose como una referencia ofensiva.

Su vida después del retiro

Su vida comenzó a quedar envuelta en situaciones cada vez más conflictivas. En México fue denunciado por violencia de género y por agresiones a vecinos, episodios que derivaron en causas judiciales y que afectaron seriamente su imagen pública.

Con el paso de los años, los problemas fuera del campo terminaron opacando su carrera futbolística. La historia de Jorge Comas, que supo ser ídolo de Boca y figura en el exterior, quedó marcada por un contraste tan fuerte como impactante: del reconocimiento dentro de la cancha a los conflictos que lo llevaron a enfrentar a la justicia.