El futuro de Paulo Dybala continúa en el centro del debate entre Roma y Boca Juniors. Aunque inicialmente parecía que la decisión de desembarcar en el club argentino dependía principalmente del delantero, la situación tomó un giro inesperado con la intervención directa del entrenador de Roma, Gian Piero Gasperini.

El técnico italiano, tras la contundente victoria 4-0 sobre Fiorentina que dejó a Roma a solo un punto de Juventus, equipo que ocupa la cuarta posición y asegura un lugar en la próxima Liga de Campeones, decidió presionar a la dirigencia para que mejore la propuesta de renovación a Dybala, cuyo contrato expira en junio de 2026.

La oferta original de Roma contemplaba condiciones vinculadas a la cantidad de presencias y al cumplimiento de ciertos objetivos, considerando las lesiones que han limitado la participación del delantero durante la temporada. Sin embargo, Gasperini busca que se revise esta propuesta y se garantice la permanencia del argentino en el plantel.

Además de Dybala, Gasperini también ha solicitado que se asegure la continuidad de otros jugadores clave como Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik y Stephan El Shaarawy, buscando consolidar un equipo competitivo.

Si la dirigencia accede a la presión del entrenador y presenta una oferta más atractiva, incluso con una posible reducción salarial moderada, y si Roma logra clasificar a la próxima Liga de Campeones, las chances de que Dybala renueve aumentarán considerablemente, complicando así el interés de Boca por incorporarlo.

Por su parte, Dybala ha mantenido un perfil bajo respecto a su futuro, concentrado en concluir la temporada de la mejor manera posible antes de evaluar las propuestas que reciba.