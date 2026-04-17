“Me hacía daño”: el crudo relato del subcampeón del mundo Ezequiel Lavezzi que paraliza al fútbol

El ex delantero de la Selección argentina habló sin filtros sobre el momento más oscuro de su vida y dejó un mensaje que impacta puertas adentro del deporte.

El ex delantero de la Selección Argentina Ezequiel Lavezzi, subcampeón del mundo en Brasil 2014, volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez lejos de las canchas.

En una entrevista profunda con el diario italiano Corriere della Sera, el "Pocho" reveló detalles inéditos del duro proceso personal que atravesó en 2023, cuando debió ser internado por problemas de salud mental, una situación que incluso se vinculó con episodios confusos en Uruguay.

“Conocía la oscuridad. Me hacía daño a mí mismo. Tanto a mí como a mis seres queridos”, confesó el ex Napoli con una crudeza pocas veces vista en el ambiente del fútbol. Lavezzi describió un cuadro marcado por la depresión y los ataques de ansiedad, donde su mente estaba constantemente invadida por pensamientos negativos que le impedían estar lúcido.

El relato expone una realidad que muchas veces permanece oculta en el deporte de elite. “Alternaba entre la depresión y los ataque de ansiedad. Nunca estaba lúcido”, explicó el subcampeón del mundo, visibilizando una problemática que atraviesa a muchos futbolistas, incluso después del retiro.

En ese contexto límite, el apoyo de su entorno fue clave. “Gracias al apoyo de mi esposa y mi familia, me puse en manos de psicólogos y otros especialistas en una clínica”, contó el ex San Lorenzo, quien logró iniciar un proceso de recuperación acompañado por profesionales.

El ex jugador también destacó un punto de inflexión emocional: el nacimiento de su segundo hijo. “Llegó en un momento difícil de mi vida y me ayudó a salvarme. Me está enseñando una nueva forma de ser padre”, expresó, dejando en claro que su transformación personal está en marcha.

Hoy, con otra perspectiva, Lavezzi dejó una reflexión que trasciende el fútbol: “Soy un hombre más consciente y maduro. A quienes sufren así, les digo: pidan ayuda”. Un mensaje potente del subcampeón del mundo que pone el foco en la salud mental y que resuena fuerte en todo el fútbol internacional.

Luego de el que puede ser sin dudas el peor momento de su vida personal, Lavezzi logró salir adelante. Actualmente vive en Punta del Este junto con su mujer y sus dos hijos. Sobre su nueva vida contó: “Quiero hacer las cosas bien, por eso estoy en tratamiento y me siento bien haciéndolo. Lo que más me importa es poder acompañar a mis hijos, a cada uno en lo que le está tocando vivir. Ellos están en etapas completamente diferentes y yo soy el papá de los dos, así que tengo que adaptarme a lo que vive cada uno y tener la valentía y la posibilidad de acompañarlos estando bien, en mi mejor versión, sin llevarles preocupaciones. Lo que quiero es estar con ellos desde el amor”.