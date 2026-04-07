El Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental: de qué se trata

Área de Salud Mental de Hospital General Interzonal de Agudos de Mar del Plata.

El Gobierno anunció que enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental para optimizar el funcionamiento del sistema sanitario. El comunicado fue publicado en redes sociales por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, explicaron que el proyecto contempla una actualización de la Ley sancionada en el 2010 y busca "proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”.

Para la conformación de los criterios, se llevó a cabo un relevamiento a partir de testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental, y actores del ámbito judicial y legislativo.

Entre los principales problemas, detectaron que solo 16 de las 23 jurisdicciones aplicaron formalmente la ley y que existen no más de 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

Asimismo, criticaron que el término "padecimiento mental" es "ambiguo y demasiado amplio", por lo que hay complicaciones en lo diagnósticos y demoras en la intervención.

“El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.

También se propone reemplazar el criterio vigente por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de habilitar intervenciones más oportunas y preventivas.

No obstante, se aclara que la internación seguirá siendo un recurso “excepcional”, aunque “necesario”. En ese marco, se destaca que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

Además, se plantea extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En los casos de internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, si esta se encuentra afectada, la internación podrá convertirse en involuntaria con la correspondiente notificación a la Justicia.

Por otra parte, el proyecto propone fortalecer la red de atención en salud mental mediante el desarrollo de hospitales especializados, en contraposición con la normativa vigente que promueve el cierre de hospitales psiquiátricos. En la actualidad, existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Finalmente, se impulsa ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización, y SEDRONAR.