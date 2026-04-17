¡Atención conductores!: aprueban restricción de estacionamiento en inmediaciones de un famoso colegio

El nuevo esquema prohíbe estacionar en una de las aceras para mejorar la circulación en una zona de alto tránsito.

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto impulsado por el Ejecutivo y avanzó con una modificación en el esquema de estacionamiento en una zona de alto tránsito vinculada a un reconocido establecimiento educativo.

La iniciativa se convirtió en ordenanza y establece la prohibición de estacionar durante las 24 horas en la acera impar de la calle Dean Funes, en un tramo de 40 metros desde Matheu en dirección al sudoeste, en la intersección con Formosa, en la zona del barrio San José donde se encuentra el Colegio Illia.

El cambio apunta a ordenar la circulación en un sector que presenta dificultades diarias, especialmente en horarios de ingreso y egreso escolar del establecimiento que depende de la Unmdp, donde se concentra un importante flujo vehicular.

Dean Funes y Matheu, una zona clave para el tránsito en la zona, según el Emvial.

Según los fundamentos técnicos, el estacionamiento en ambas aceras generaba obstrucciones que afectaban el normal desarrollo del tránsito en una arteria clave de conexión para distintos barrios de la ciudad.

Con la sanción en el recinto, la medida quedó formalmente habilitada y ahora el Municipio deberá avanzar con la señalización correspondiente para implementar la nueva restricción.

El proyecto se apoyó en un informe del área de Ingeniería de Tránsito del Emvial, que planteó la necesidad de mejorar la fluidez vehicular y reducir situaciones de congestión en el sector.