Instalaron un nuevo semáforo para doblar a la izquierda en la costa e inhabilitaron el estacionamiento

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), informó que desde este miércoles funciona un nuevo semáforo en una zona de alto flujo vehicular, todavía mayor durante la temporada de verano.

La señal fue instalada en Patricio Peralta Ramos y General Roca, y cuenta con dos tiempos de circulación: uno habilitado en ambos sentidos y otro específico para el giro a la izquierda, tal como ocurre en otros cruces del paseo costero.

En este caso, se podrá doblar en General Roca desde un carril exclusivo lindero a la vereda. Por este motivo, inhabilitaron el estacionamiento en ese tramo, entre Rodríguez Peña y la calle mencionada, y la medida ya se encuentra debidamente señalizada con cartelería vial y la demarcación del cordón en color amarillo.

Además, retiraron los delineadores viales existentes y realizaron tareas de tuneleado para el cableado subterráneo, demarcación de cordones y sendas, colocación de cartelería vial, construcción de bases y buzón, y la instalación de columnas y linternas, en colaboración con el área de Alumbrado Público.