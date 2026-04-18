Se llevó el auto de su amigo, chocó en la costa y huyó: no tenía patente ni VTV

El auto fue encontrado en Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez, a la altura de la conocida Curva de Cabo Corrientes

Un insólito episodio se registró en la mañana del sábado en Mar del Plata, donde un vehículo fue hallado tras impactar contra el paredón de la zona de Cabo Corrientes.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30, en Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez, a la altura de la conocida Curva de Cabo Corrientes. Personal de la comisaría novena acudió al lugar tras un llamado al 911 y constató la presencia de un Renault 21 Nevada gris sin patente, que había chocado contra el paredón de la explanada.

El rodado se encontraba sin ocupantes y presentaba importantes daños en su parte frontal. Como consecuencia del siniestro, también resultaron afectados el paredón y un poste de alumbrado público. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Al verificar el vehículo en el sistema informático, se determinó que no tenía impedimentos legales. Sin embargo, minutos después, alrededor de las 7, un llamado al 911 alertó sobre la sustracción de un auto en inmediaciones del boliche Museum, cuyas características coincidían con el rodado hallado.

En el lugar se hizo presente el propietario, quien indicó que el vehículo era conducido por un amigo, el cual no se encontraba en el sitio.

Por su parte, personal de Tránsito del Municipio labró infracciones por falta de VTV, ausencia de chapas patentes y daños a bienes públicos. El auto fue secuestrado y trasladado al playón municipal, con intervención del Juzgado de Faltas de General Pueyrredón.