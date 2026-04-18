Manejaba borracho, tenía un carnet de conductor falso y una pistola de utilería

La recorrida que personal del Comando de Patrullas realizaba la jurisdicción de la comisaría cuarta terminó con la aprehensión del conductor de un auto que realizaba maniobras peligrosas en el barrio Don Bosco.

Los oficiales interceptaron el Chevrolet Prisma en inmediaciones de las calles San Juan y Bolívar, y el conductor se negó a aportar datos filiatorios. Momentos después, exhibió una licencia de conducir apócrifa que fue secuestrada.

El personal observó dentro del rodado un objeto similar a un arma de fuego y tras determinar que se trataba de una pistola de utilería tipo gas comprimido, fue secuestrada.

En el lugar se hizo presente personal de Tránsito, quien realizó test de alcoholemia con un resultado positivo de 0,37 g/l, por lo que se labraron las infracciones correspondientes y se dispuso el secuestro del vehículo.

La causa por uso de documento falso o adulterado quedó a cargo del fiscal David Bruna de Delitos Económicos y la contravención fue derivada al Juzgado Correccional en turno.