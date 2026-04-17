Cayó el conductor que atropelló a un motociclista y huyó en Mar del Plata.

Este viernes en Mar del Plata se realizó un allanamiento que permitió el secuestro de un auto involucrado en un hecho de lesiones culposas agravadas, ocurrido días atrás en la intersección de la avenida Champagnat y 9 de Julio.

La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, se inició a partir de un siniestro vial que ocurrió el 10 de abril a las cuatro de la tarde. En ese momento, la víctima, identificada como Bruno Tomé, circulaba en moto y fue embestido por un auto blanco cuyo conductor se dio a la fuga, dejándolo tirado en el asfalto.

A partir de las tareas investigativas y del análisis de las cámaras de seguridad, el personal de la DDI logró establecer que el rodado involucrado sería un Toyota Yaris y que su conductor sería un hombre de 41 años.

Con estos elementos, la Justicia otorgó una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en la calle Andrade. El procedimiento se llevó a cabo esta tarde y los efectivos lograron secuestrar el vehículo en cuestión, que presentaba daños compatibles con el hecho investigado. Tenía abolladuras y transferencia de pintura negra en distintas partes de la carrocería.

Según trascendió, las marcas serán objeto de futuras pericias accidentológicas para determinar su relación con el siniestro. El conductor fue notificado por el delito de lesiones culposas agravadas, quedando a disposición de la Justicia.