No es Aruba: el paraíso de dunas blancas y mar transparente oculto a dos horas de Mar del Plata

Ubicado a unas dos horas de Mar del Plata, en Necochea, el Médano Blanco se posiciona como la formación de arena más alta de la Costa Atlántica, con una cima que supera los 100 metros. Este gigante natural ofrece un paisaje desértico único donde la inmensidad de las dunas blancas contrasta con el azul profundo del mar bonaerense. Su fisonomía remite a postales de destinos exóticos como Aruba o el Sahara, convirtiéndolo en un imán para quienes buscan desconexión total. La soledad y la vastedad del entorno aseguran una experiencia de paz absoluta, lejos del ruido de los balnearios tradicionales.

Cuáles son las principales atracciones en la zona del Médano Blanco

Para los entusiastas del turismo aventura, este paredón de arena representa el desafío máximo y la cumbre de las travesías que recorren la zona sur de la provincia. Debido a la poca firmeza del suelo, el acceso está reservado exclusivamente para vehículos de doble tracción o excursiones organizadas en camionetas preparadas. Además de la conquista de la cima, el lugar es ideal para la práctica de sandboard en pistas naturales que se deslizan directamente hacia la playa. El trayecto hacia el médano invita a descubrir paisajes vírgenes, acantilados y cuevas ocultas que permanecen ajenas al turismo masivo.

Allí se suelen realizar actividades deportivas a motor.

En las cercanías de esta formación se encuentra el complejo Termas del Campo, lo que permite combinar una jornada de adrenalina con momentos de relax en aguas termales. Los visitantes también pueden optar por el senderismo para explorar sitios curiosos como "El Tractor", una antigua maquinaria de campo abandonada que hoy forma parte del folklore local. La zona es reconocida por su biodiversidad y por ofrecer uno de los cielos más limpios para la observación nocturna en toda la región costera.

Llegar al mar no es tarea fácil: hay arenas movedizas en la zona.

Como la seguridad es fundamental en este tipo de entornos, las autoridades recomiendan ingresar siempre con guías experimentados o en grupos de varios vehículos para evitar quedar atrapado en la arena: por supuesto, el mar de colores turquesa está a pocos metros y se puede disfrutar. La mística del Médano Blanco reside en su carácter indomable y en la dificultad de su ascenso, lo que genera un flujo constante de viajeros durante todo el año.