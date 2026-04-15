Más complicaciones para Adorni: confirmaron que viajó a una isla paradisíaca con toda su familia

La Justicia confirmó en las últimas horas que el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, viajó en primera clase a Aruba acompañado de toda su familia, por lo que habría gastado más de USD 5.000 en pasajes. La cifra complica aún más su justificativo patrimonial.

El dato que confirma los rumores periodísticos se revelaron este miércoles luego de que el juez federal, Ariel Lijo, ordenara levantar el secreto bancario del funcionario libertario, lo que arrojó que Adorni pasó Año Nuevo en una paradisíaca isla del Caribe.

Según detalló la aerolínea Latam, el funcionario partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, y regresó el 10 de enero de 2025. Si bien en tribunales aseguran que los pasajes fueron en primera clase, la empresa no comercializa esa categoría, la butaca más cara es premium economy y se corresponde con el valor pagado por Adorni.

“Cada pasaje salió USD 1.450, lo que arrojaría un total de USD 5.800 entre toda la familia. Como intermediaria aparece una agencia de viajes que habría percibido una comisión del pagado en efectivo que realizó el funcionario”, detallaron desde los tribunales federales de Comodoro Py.

La investigación al patrimonio del funcionario inició cuando su esposa viajó en el avión presidencial.

Por estas horas, la Justicia busca conocer en qué hotel se quedó la familia Adorni y cuánto pagaron por el alojamiento. Una vez recaba la información, el fiscal Gerardo Pollicita buscará esclarecer el origen de ese dinero y si es compatible con sus ingresos declarados.

Se recuerda que el escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete se disparó a partir de la participación de su esposa, Bettina Angeletti, quien lo acompañó en la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week 2026”, en Nueva York. La foto gatilló una serie de investigaciones respecto a su inconsistencia patrimonial.

Con respecto a los vuelos, Pollicita también reclamó información a la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), a Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) y a aeropuertos, así como explotadores aeroportuarios sobre planes de vuelo, rutas, escalas, horarios y aeronaves en las que viajaron los Adorni.

Además, Pollicita solicitó informes completos a los registros de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, así como de los consorcios de propietarios de los edificios donde tienen departamentos, con el propósito de conocer los gastos que generan los inmuebles nuevos.