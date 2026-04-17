Una famosa cadena de indumentaria con sucursales en Mar del Plata cierra locales en el interior del país por la caída de ventas

Le Utthe, la marca de indumentaria con varias sucursales en Mar del Plata, atraviesa su momento más crítico en cuatro décadas. La empresa familiar que fundó Carlos "Cala" Bielsa en 1982 ya cerró locales en Pergamino y Posadas en las últimas semanas, y el proceso de achicamiento no da señales de detenerse. Por ahora, las tiendas marplatenses siguen abiertas, pero el contexto que obligó a bajar las persianas en otras ciudades es el mismo que enfrenta toda la cadena.

Le Utthe mantiene un control total sobre sus locales, ya que no opera bajo un sistema de franquicias, sino que todos sus puntos de venta son propiedad directa de la empresa. Esta característica, si bien le ha permitido manejar la cadena de valor con mayor autonomía, también implica una exposición directa a las fluctuaciones del mercado.

En las últimas semanas, la marca ha cerrado sus sucursales en ciudades estratégicas como Pergamino y Posadas. En Pergamino, el local ubicado en la peatonal San Nicolás y San Martín clausuró sus puertas definitivamente, iniciándose el retiro de mercadería y mobiliario. Este cierre sorprende dado que la tienda había mostrado un importante crecimiento en la zona.

Le Utthe en crisis: ¿qué pasa con los locales de Mar del Plata?

Por otro lado, en Posadas, provincia de Misiones, la tienda de Le Utthe, que llevaba más de una década funcionando y se posicionaba como líder en ventas textiles y de moda, también debió cerrar. A pesar de la aceptación que tenía entre el público local, no fue suficiente para sostener las operaciones en el actual contexto económico.

La empresa sigue bajo la dirección de su fundador Carlos “Cala” Bielsa y la gestión familiar, con la participación activa de sus hijos Teo, Ángela y Miranda en áreas estratégicas. Esta estructura familiar ha sido un pilar durante décadas, pero ahora enfrenta los retos que impone un mercado con menor consumo y mayores costos.