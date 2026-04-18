Video: así roban la batería de un auto en La Perla

En menos de un minuto, un sujeto abrió el capot de un vehículo estacionado en el barrio La Perla y sustrajo la batería generando un cortocircuito, a pesar del movimiento vehicular en la zona.

El episodio fue registrado alrededor de las 2:25 de este sábado en 25 de Mayo entre Catamarca y la avenida Independencia, y el delincuente fue captado por las cámaras de seguridad de un almacén, al que la víctima le solicitó la filmación.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, un hombre vestido con una remera negra y pantalón blanco que cargaba un bolso oscuro se acercó al Fiat Uno rojo, forzó la cubierta y robó la batería en una maniobra que duró alrededor de 44 segundos.

Mientras el ladrón intentaba cometer el delito, se logra visualizar a un automovilista en la esquina aguardando a la luz verde del semáforo y a otros dos rodados que pasaron a su lado, aunque no advirtieron su accionar.

En en el intento, el individuo provocó chispas y utilizó su pie para extraer la pieza. Una vez con el botín, se dio a la fuga en dirección a la avenida Independencia.