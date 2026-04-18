Video: así roban la batería de un auto en La Perla
Ocurrió en la madrugada de este sábado en 25 de Mayo entre Catamarca y la avenida Independencia. Fue captado por las cámaras de seguridad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En menos de un minuto, un sujeto abrió el capot de un vehículo estacionado en el barrio La Perla y sustrajo la batería generando un cortocircuito, a pesar del movimiento vehicular en la zona.
El episodio fue registrado alrededor de las 2:25 de este sábado en 25 de Mayo entre Catamarca y la avenida Independencia, y el delincuente fue captado por las cámaras de seguridad de un almacén, al que la víctima le solicitó la filmación.
De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, un hombre vestido con una remera negra y pantalón blanco que cargaba un bolso oscuro se acercó al Fiat Uno rojo, forzó la cubierta y robó la batería en una maniobra que duró alrededor de 44 segundos.
Mientras el ladrón intentaba cometer el delito, se logra visualizar a un automovilista en la esquina aguardando a la luz verde del semáforo y a otros dos rodados que pasaron a su lado, aunque no advirtieron su accionar.
En en el intento, el individuo provocó chispas y utilizó su pie para extraer la pieza. Una vez con el botín, se dio a la fuga en dirección a la avenida Independencia.
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