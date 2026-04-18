Demoras en el trámite de DNI: lanzan una advertencia que podría cambiar los plazos

La Defensoría inició una investigación de oficio ante el aumento de consultas por demoras en la tramitación del DNI desde comienzos de este año.

La Defensoría del Pueblo de la Nación le recomendó al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que adecue la información que publica en sus canales oficiales y advierta sobre las demoras reales en la entrega del DNI, tras detectar un fuerte incremento de reclamos en todo el país.

La intervención del organismo se da en línea con situaciones como la registrada en Mar del Plata, donde vecinos denunciaron falta de atención, turnos suspendidos y oficinas cerradas, lo que profundiza las dificultades para acceder al documento.

Según se indicó, la Defensoría inició una investigación de oficio ante el aumento de consultas por demoras en la tramitación del DNI desde comienzos de este año. En ese marco, advirtió que los tiempos actuales superan ampliamente los plazos habituales informados por el propio organismo.

De acuerdo a los reclamos recibidos, en muchos casos los trámites con modalidad regular presentan demoras superiores a los 60 días, mientras que el servicio exprés también registra retrasos de más de 15 días, lo que evidencia una brecha entre los plazos oficiales y los reales.

El problema afecta tanto a quienes gestionan su primer DNI, como a quienes deben hacer actualizaciones o reposiciones, incluyendo ciudadanos argentinos y extranjeros. La situación se agrava porque, al iniciar el trámite, el documento anterior queda automáticamente anulado, lo que deja a las personas sin acreditación de identidad durante semanas.

Desde la Defensoría advirtieron que esta situación representa un obstáculo concreto para el ejercicio de derechos civiles, políticos y sociales, además de complicar la realización de trámites cotidianos.

En ese sentido, recordaron que el derecho a la identidad tiene jerarquía constitucional y que el Estado no solo debe garantizar la emisión del DNI, sino también su entrega en plazos razonables y previsibles.

Si bien desde el Renaper explicaron que las demoras están vinculadas a un proceso de modernización tecnológica y a la incorporación de nuevas modalidades documentarias, la Defensoría consideró que esto no justifica una afectación prolongada ni libera al organismo de garantizar la continuidad del servicio.

Por eso, el organismo recomendó que se brinde información clara, veraz y actualizada sobre los tiempos reales de entrega, de modo que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas al momento de elegir la modalidad de trámite.

Finalmente, sostuvo que resulta necesario advertir explícitamente a la población sobre las demoras actuales, para evitar perjuicios derivados de la desinformación y asegurar el acceso efectivo a un documento esencial.