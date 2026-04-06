Filas de madrugada y quejas: qué pasa con los trámites del DNI y pasaporte en Plaza Colón

Desde las 5 de la mañana, largas filas se formaron en la Plaza Colón, con marplatenses que necesitan realizar los trámites de renovación de DNI o pasaporte en un nuevo operativo dispuesto por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El trámite para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) tiene un valor de 10.000 pesos, mientras que el pasaporte para poder viajar al exterior alcanza los 100.000 pesos. La particularidad es que, una vez realizada la operación, se puede retirar al día siguiente en el mismo puesto.

Carlos, un vecino de la ciudad, contó en diálogo con 0223 que primero se acercó para hacer averiguaciones: “Me dijeron que es por orden de llegada, por eso estoy desde las 5.30 haciendo la cola”.

Para entonces, a pesar del frío y del cielo que amenazaba con dejar caer algunas gotas, “ya había más o menos 80 personas” esperando, debido a que los turnos son limitados.

Por otro lado, Marisa explicó que se presentó en lugar de su hijo, quien debía ir a trabajar: “Es policía, tiene que ir a firmar y le dan permiso para salir a hacer el trámite. Resulta que, cuando expliqué esta situación en el dispositivo, no me quisieron dar el turno porque la persona no está presente”.

“Le expliqué que soy la madre, pero me dijeron que no me conocen. No sé qué quieren que muestre, pero no voy a venir a las 5 de la mañana para vender el número”, agregó.

Además, señaló que tiene que realizar la renovación del DNI de su hija, que cumplió los 6 años y es paciente crónica, por lo que no puede ir "a las 5 de la mañana a tomar frío". "Sí se puede acercar ahora, pero esperar por horas con este clima le puede provocar una neumonía o cualquier cosa. ¿Y quién se hace cargo?”, reclamó.

La cantidad de gente que ha rodeado la plaza no le sorprendió, ya que anteriormente asistió a otros operativos y las filas eran “de más de cinco cuadras”. El problema es que cada trámite tarda mucho: "He tenido el número 50 y, aun así, recién pude irme después del mediodía”, concluyó.

Por último, Claudia aclaró que por jornada se entregan 160 turnos y que la atención comienza a las 9 de la mañana. “Ayer vinimos casi a las 7 y ya no alcanzamos. Los que llegan después de ese horario no van a tener número”. Asimismo, concluyó: “La gente se queja, pero es barato, accesible y te lo dan en 24 horas”.