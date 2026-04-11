Demoras, falta de atención y denuncias en Renaper: "Tenía turno desde hace un mes, fui y estaba cerrado"

Desde hace tiempo, sacar el DNI o el Pasaporte se volvió una situación estresante en Mar del Plata. Pese a la implementación de los dispositivos del Registro Nacional de las Personas de Argentina (Renaper) en Plaza Colón, no se ven mejoras en los tiempos de los trámites.

En diálogo con 0223, una vecina comentó una situación grave que le ocurrió en la delegación de la Terminal de Ómnibus: "Tenía turno hace un mes para sacar el DNI y cuando fui estaba cerrado".

No fue la única: varias personas se vieron obligadas a volver a su casa sin resolver el trámite por la falta de asistencia en el lugar. La mujer contó que el día previo le había llegado el recordatorio del turno por WhatsApp, lo que aumentó su indignación.

Antes, los vecinos encontraban dificultades para obtener turnos para la realización de distintos trámites en el Registro. Ahora, el dilema pasó a ser otro: aún con turno asignado, no están pudiendo comenzar la tramitación de los documentos.

Según pudo saber este medio, la falta de atención en algunas de las sedes de Renaper podría estar relacionada con los despidos de personal de manera masiva que ocurrieron en las últimas semanas en la entidad, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación.

En el fin de semana largo de principio de mes funcionó un dispositivo móvil en Plaza Colón, para aprovechar la circulación de locales y turistas y ofrecer un servicio acorde a las necesidades de la ciudad.

Se dieron turnos por orden de llegada y se realizaron 200 trámites por día. El servicio mostró largas filas durante todos los días en los que estuvo y se extendió debido al éxito de convocatoria.