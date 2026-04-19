Detuvieron al sospechoso de amenazar al periodista marplatense Ignacio Ortelli: "Un tiro en la cabeza"

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°41 de la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), logró identificar en el plazo de una semana al presunto responsable de enviar amenazas contra el periodista marplatense Ignacio Ortelli. La pesquisa llevó a un allanamiento de urgencia en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada el 11 de abril por Ortelli, periodista de Radio Rivadavia, luego de recibir un mensaje intimidatorio a través de Instagram desde el perfil “_francozalazar” que decía: “Qué lindo que va a ser cuando te encuentren con un tiro en la cabeza”.

El fiscal Camblong ordenó medidas para identificar el número de teléfono asociado a la cuenta, determinando que el titular vivía en Río Gallegos. Con la autorización del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°15, a cargo de Karina Andrade, se ejecutó un allanamiento en la residencia del sospechoso.

El operativo contó con la participación del CIJ, la Unidad de Procedimientos Judiciales local y Gendarmería Nacional. Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos para su análisis, con la intención de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

La causa se encuentra en etapa de instrucción y está vinculada a una investigación más amplia que indaga un presunto desvío de anestésicos en varios centros de salud, donde ya se procesaron otros profesionales. Se espera que el material incautado aporte datos clave para avanzar en la resolución del caso.