Seis ladrones le robaron el auto y medio millón de pesos cuando llegó a la casa

Menos de un minuto demoraron seis delincuentes en interceptar a un hombre que llegaba a su casa, reducirlo y robarle el auto en el que se desplazaba: también escaparon con un morral en el que tenía medio millón de pesos.

La víctima de 36 años denunció que los sujetos lo abordaron cuando llegó a su casa en inmediaciones de las calles Neuquén y Libertad donde le sustrajeron un Citroën C3, las llaves del rodado y el dinero que tenía en el morral

Personal de la comisaría cuarta estableció mediante la geolocalización de dispositivo celular la ubicación del rodado en Alberti al 10300, en el fondo de una propiedad. Allí identificaron al dueño del lugar, un hombre de 38 años.

El fiscal Eduardo Layús dispuso la formación de causa al imputado por el delito de averiguación de ilícito mientras continúan las relacionadas con el robo.