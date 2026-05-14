Asaltaron a matrimonio de ancianos y se balearon con la policía durante la huida

Los delincuentes habían reducido a un hombre de 86 años y su esposa en la vivienda.

Una persecución de película con tiroteo incluido protagonizaron cinco delincuentes tras asaltar a un matrimonio de ancianos a los que dejaron atados tras robar dinero, un celular y alhajas.

Personal del Comando de Patrullas de Mar del Plata llegó a una vivienda en inmediaciones de las calles Guido y 11 de Septiembre donde los delincuentes habían reducido a un hombre de 86 años y su esposa. "Entraron con el rostro cubierto y ataron a ambos", informaron autoridades policiales.

Buscan identificar y detener a los responsables del asalto al matrimonio. Foto 0223.

Al arribar al lugar, efectivos policiales observaron a varios sujetos descendiendo desde un balcón de la propiedad y abordando rápidamente una camioneta Honda HRV color blanca para darse a la fuga. Ante esta situación, se inició una persecución por distintos sectores de la ciudad, durante la cual los ocupantes del vehículo efectuaron múltiples disparos de arma de fuego contra los móviles policiales.

Los efectivos repelieron la agresión mientras continuaba el seguimiento, que culminó en la zona de Magnasco y Rosales, donde los delincuentes abandonaron el rodado y escaparon a pie hacia sectores descampados, logrando momentáneamente evadir el cerco policial.

Los delincuentes abandonaron el rodado que tenía pedido de secuestro y lograron escapar luego del asalto al matrimonio. Foto: 0223.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los móviles policiales presentó un impacto de bala en el capot, mientras que otra unidad sufrió daños en sus neumáticos tras pasar sobre elementos metálicos tipo “miguelito” arrojados durante la huida.

Posteriormente, se estableció que la camioneta utilizada por los autores poseía chapas patentes adulteradas y registraba pedido de secuestro activo por un robo automotor agravado denunciado días atrás en jurisdicción de la comisaría séptima.

En el lugar del hecho se secuestraron distintos elementos de interés para la investigación, entre ellos una escalera extensible y una llave francesa. El fiscal Mariano Moyano dispuso la formación de actuaciones de rigor, dio intervención a la Policía Científica y el secuestro formal del vehículo utilizado en el ilícito. La investigación continúa con el objetivo de identificar y detener a los responsables.