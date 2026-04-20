Liberaron al menor que atropelló y mató a un motociclista

El adolescente de 17 años que el sábado a la noche atropelló y mató a un motociclista en el barrio Juramento quedó en libertad.

El adolescente de 17 años que el sábado a la noche atropelló y mató a un motociclista en el barrio Juramento quedó en libertad luego de que la Justicia de Garantías no hiciera lugar al pedido de detención que formuló el fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el menor prestó declaración el domingo tras pasar la noche en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán imputado de homicidio culposo agravado.

Al término de la misma, la fiscalía pidió la conversión de la aprehensión en detención, pero la medida fue rechazada por el Juzgado de Garantías N°1 del Fuero y el menor seguirá el proceso en libertad.

La causa continuará con la realización de las pericias mecánicas a los rodados secuestrados y la accidentológica en base al relevamiento que se hizo en Diagonal Gascón y Génova.

Tal como se informó, el hecho ocurrió el sábado alrededor de las 20 cuando un Peugeot 208 colisionó a una motocicleta Honda 125. El auto era conducido por un adolescente de 17 años, mientras que el motociclista era un hombre de 54 años.

De acuerdo a lo que comentaron vecinos que presenciaron el hecho a 0223, el hombre atropellado quedó enganchado al vehículo que lo embistió y fue arrastrado varios metros, hasta que el conductor logró detener la marcha tras el impacto. También aseguraron que el motociclista contaba con casco, pero tras el choque se le salió.

Pese a la asistencia del SAME, la víctima falleció al llegar al Hospital Interzonal General de Agudos. El hombre fue identificado como Eduardo Germán Godoy, quien se encontraba a 15 cuadras de su domicilio.