Banco Provincia lanzó un nuevo beneficio: cómo pagar con el celular sin tener que usar la tarjeta

El Banco Provincia habilitó una nueva función que permite a sus clientes obtener una tarjeta de crédito Visa 100% digital con alta inmediata y sin trámites presenciales. Esta herramienta financiera está diseñada para integrarse directamente en el ecosistema de Cuenta DNI, eliminando la necesidad de esperar el envío postal del plástico tradicional para comenzar a operar. A través de una validación biométrica sencilla desde la aplicación BIP Móvil, el límite de crédito asignado queda disponible al instante para compras en plataformas de comercio electrónico. Esta innovación busca agilizar el acceso al financiamiento y fomentar la digitalización total de los medios de pago en todo el territorio bonaerense.

Una de las actualizaciones tecnológicas más relevantes de este lanzamiento es la incorporación de los pagos sin contacto mediante la tecnología NFC en los teléfonos celulares. Los usuarios ahora pueden asociar su tarjeta virtual a la billetera digital y concretar transacciones en comercios físicos simplemente aproximando su smartphone a la terminal de cobro. Esta modalidad no solo agiliza el proceso de compra, sino que incrementa la seguridad al exigir siempre un desbloqueo biométrico o PIN para autorizar cada movimiento de dinero. Al prescindir de un soporte físico, se reducen drásticamente los riesgos de extravío, robo o clonación de datos en establecimientos comerciales de cercanía.

El pago es sin contacto, mediante la tecnología NFC.

Cómo es el sistema de autogestión del Banco Provincia

El sistema de autogestión permite además un control total y privado de los datos sensibles, como los 16 dígitos, la fecha de vencimiento y el código de seguridad dinámico. Los titulares pueden solicitar hasta cuatro extensiones para familiares de manera gratuita y gestionar bloqueos preventivos inmediatos a través de PIA, el asistente virtual del banco. Asimismo, la tarjeta virtual califica para todos los esquemas de beneficios, reintegros y cuotas sin interés que ofrece la entidad en su tienda oficial Provincia Compras. Esta flexibilidad operativa garantiza que el cliente digital mantenga los mismos privilegios que los poseedores de los plásticos convencionales emitidos por la institución.

Para concretar el alta, los interesados deben ingresar a la app móvil, seleccionar el apartado de tarjetas y seguir los pasos de contratación dentro del menú de opciones. El proceso permite definir parámetros personalizados de facturación, como la semana de vencimiento que mejor se adapte a la economía del usuario, antes de descargar el comprobante final. Aunque la apuesta principal es la sostenibilidad y la reducción del uso de plásticos, el banco mantiene la opción de solicitar la impresión física sin costo adicional si el cliente lo requiere. Esta estrategia de inclusión financiera consolida a la banca pública bonaerense como líder en la modernización de servicios bancarios accesibles y seguros.